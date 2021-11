Che sono la band del momento l’abbiamo detto e stradetto, che la loro esibizione in apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas è stato un successo anche. E abbiamo scritto anche della querelle con i Cugini di Campagna. Cos’altro ci sarà mai da dire allora sui Maneskin, vi starete chiedendo. Ebbene, una cosuccia c’è ed è l’incredibile imitazione che è stata fatta nell’edizione spagnola di Tale e Quale Show di Damiano David, il frontman del gruppo romano. La sua interpretazione è stata così realistica e somigliante che non solo ha vinto la puntata della popolare trasmissione, ma è diventata anche virale sui social.

Il protagonista è Rasel, un moto rapper, che su Twitter ha ringraziato tutti per i complimenti: “Grazie a tutti, i Maneskin sono inimitabili ma ci ho messo davvero tutto. Tanto sangue freddo e tanta emozione, spero che l’imitazione vi sia piaciuta”. Ad ascoltare bene però la sua esibizione, si nota immediatamente un dettaglio: il testo originale del brano è stato modificato, con una censura che è – come si suol dire – una toppa peggio del buco. Quando infatti Rasel intona la seconda strofa della canzone, sul finale la versione dei Maneskin dice “Vi conviene toccarvi i cog**oni”. Lui invece ha trasformato la frase in: “Non vi conviene fare i terroni”. Sentire qui per credere. Non si sa se questa modifica sia stata concordata con gli autori del programma spagnolo o se invece è stata frutto dell’improvvisazione di Rasel.

Già alcune settimane fa Damiano, 22 anni, era stato imitato nella versione polacca di Tale e Quale Show mente in quella italiana – conclusasi venerdì – è toccato ad Alba Parietti, con un risultato però non altrettanto eccellente.