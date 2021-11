“Perché è lì“. Così George Mallory, uno dei primi alpinisti ad aver tentato la scalata sull’Everest (era il 1924, morì durante una spedizione) rispondeva a chi chiedeva “come mai salire su una montagna del genere?”. 8800 metri, è tra gli Ottomila il più ambiti anche se oggi sono molte le spedizioni commerciali che lo rendono, incredibile a dirsi, turistico. E pericoloso, perché a salire non sonno solo alpinisti esperti (che pure in tanti hanno perso la vitta su quelle vette). Alessandro Zarino, ex volto di Uomini e Donne, ha partecipato a una spedizione sponsorizzata da una label di abbigliamento eco sostenibile ma ha rischiato la vita: “Ho deciso di mettermi alla prova partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l’unico italiano tra i 12 partecipanti”, ha detto a RTL 102,5 durante il programma Trends & Celebrities con Francesco Fredella e Simone Palmieri. Poi: “Un’avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito. Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica: orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l’altra. Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l’acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli”. Ebbene, la brutta esperienza per fortuna finita bene fa da monito su quanto bisogni prendere sul serio la montagna.