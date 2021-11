Fumata nera al primo scrutinio per l’elezione del capogruppo M5s al Senato. Hanno ottenuto 36 voti a testa il capogruppo uscente Ettore Licheri e la sfidante Mariolina Castellone, come si apprende da fonti dei Cinquestelle. Si procederà domani con il secondo scrutinio, in cui per vincere servirà sempre la maggioranza assoluta dei 74 senatori. Dal terzo scrutinio basterà la maggioranza dei votanti.