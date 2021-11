C’è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Celine Dion. La cantante, 53 anni, si sarebbe dovuta esibire a Las Vegas in una serie di concerti dal 5 novembre. Concerti che la star è stata costretta ad annullare per un problema di salute. L’annuncio era arrivato il 19 ottobre.”Celine sta provando forti e persistenti spasmi muscolari, per cui non potrà esibirsi”, si leggeva nel comunicato del ‘Resorts World Theater’, la location che avrebbe accolto la star. Anche la stessa artista aveva poi confermato la notizia sui suoi profili social, scusandosi con i suoi fan: “Ho il cuore spezzato da questa decisione“. Oggi, 2 novembre, sono arrivati nuovi aggiornamenti.

Come riportato dal Corriere, una parente della star ha parlato alla rivista Here: “Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Una malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza”. E poi la fonte ha precisato: “Se le cose non migliorano, potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto”. E i fan sono sempre più agitati.

A tranquillizzarli ci ha pensato la sorella della cantante, Claudette, la quale ha detto che questo stato di malessere della Dion è dovuto anche alla “pre-menopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca”. “Quello che le accade è doloroso. Ma non c’è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto: Céline non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che è così. È di buon umore ed è circondata dai nostri familiari“, ha sottolineato Claudette Dion, secondo la quale la sorella dovrebbe tornare sui palcoscenici entro “poche settimane, al massimo pochi mesi…”. Lo riporta l’Adnkronos.