Sono ormai diversi giorni che si vocifera che fra Deddy (ex Amici di Maria De Filippi) e Mariasole Pollio (youtuber, influencer e attrice in Don Matteo) ci sia del tenero. Nessuno dei due ha mai smentito o confermato i rumors, nonostante i nuovi aggiornamenti al riguardo. Dapprima gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno rivelato che la coppia fosse insieme a Napoli, tra abbracci e baci. Poi, il sito Webboh ha pubblicato delle foto in esclusiva in cui i due “dei quali non si vede il volto ma gli outfit che indossano sono inconfondibili” camminano mano nella mano, dopo aver partecipato all’evento di lancio del nuovo singolo di Aka7Even ‘6 PM.’.

Non si sa che rapporto abbia la coppia, ma è plausibile che ci sia un sentimento a legarli. Fatto, questo, che non dev’essere piaciuto a qualche fan (se così la si può definire) che ha offeso con epiteti osceni la giovane attrice, dandole della poco di buono e minacciandola: “Allontanati…”, “Levati immediatamente la giacca di Daddy”, oppure: “Fai una brutta fine”. Altri fan, decisamente più civili e assennati, hanno così commentato la vicenda: “Sono schifata, davvero non commento queste cose. Smettetela vi prego”. “La insultano perché pare che stiano insieme, che me**e”, ha invece commentato qualcun altro.