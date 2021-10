Ronald Montague Moss, per tutti Ronn. Anzi, per tutti Ridge Forrester. Perché l’attore statunitense ha dato il proprio volto al personaggio di Beautiful per ben 25 anni e c’è da scommettere che i numerosi spettatori della soap in onda su Canale5 lo “rivorrebbero” al suo posto. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Moss ha confessato: “Di Beautiful mi mancano le persone… Il cast, la produzione, i tecnici. Non mi manca l’incombenza, il lavoro che richiede fare uno show come quello, porta via davvero tanto tempo alla tua vita“. L’attore californiano vive al momento tra la Puglia e Milano e si è detto contento di poter restare in Italia molti mesi. Toffanin non ha potuto fare a meno di chiedergli quanti baci si sia scambiato sul set con le svariate mogli per fiction: “Posso raccontarti una cosa divertente sui baci? Per tanti anni ho baciato sul set ma in realtà quei baci erano ‘fake’, finti. Un giorno andai a trovare mia moglie Devin che allora era la mia fidanzata e ci baciammo, e lei mi guardò e mi disse ‘questo non è un bacio, no, questo è un bacio’, e mi baciò. Insomma, mi ero dimenticato come si bacia… Quando tornai sul set raccontai la storia a Katherine Kelly Lang (Brooke) e le chiesi se magari io e lei, che già ci conoscevamo da tanti anni, potevamo passare ai baci veri e lei disse sì”.