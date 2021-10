Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE in streaming su Discovery+ – Crozza/ Calenda rivendica le sue posizioni politiche e non solo: “Perché io nelle mie convinzioni sono serio determinato… ma soprattutto NON moderato. Io quando vedo un cartello “moderare la velocità” do tutto gas e impenno su due ruote pure se sto in macchina. Tu cartello dici “moderato” a me? Ma io l’autovelox lo stacco… e me ce faccio un selfie”