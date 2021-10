I Karakaz sono quattro ragazzi tra i 21 e i 29 anni, arrivano da Milano, Bassano del Grappa, Ala (Trento) e Ventimiglia. Michele, il frontman, ha un atteggiamento ombroso ma sul palco tira fuori la sua anima rock. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove sono in gara nel roster di Hell Raton, hanno dato uno scossone rock con la loro “Useless”, il loro primo pezzo originale con cui erano già apparsi alle Audition.