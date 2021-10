Pavel Nedved guarda Juventus – Sassuolo e si infuria. Il vicepresidente bianconero ha seguito la partita dalla tribuna, a fianco di Andrea Agnelli. L’ex calciatore ha manifestato agitazione per tutta la durata del match, ma è esploso in particolare in fase finale, quando è stato chiaro che la sua squadra sarebbe uscita perdente (risultato finale 1 – 2). A questo punto l’ex centrocampista ha perso le staffe e ha mostrato la volontà di lasciare gli spalti, gridando e indicando il campo con le braccia.

Wish the players showed the same passion as Nedved!! pic.twitter.com/BWAEViE2Cw — BI_1897 (@BI_1897) October 27, 2021

Poco dopo si è girato verso Agnelli e, sembra, ha urlato qualcosa anche contro di lui. Quest’ultimo non ha risposto. Non è un mistero che fra i due ci siano stati contrasti: in particolare al momento di rinnovare l’allenatore della squadra, Massimiliano Allegri. Il presidente avrebbe voluto cambiare nome, mentre Nedved si era detto favorevole al rinnovo.