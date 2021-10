Ilary Blasi cucina un piccione per cena e Francesco Totti non apprezza. La showgirl ha deciso di fare una sorpresa alla sua famiglia portando in tavola un piccione arrosto: se la novità ha incuriosito i figli che hanno deciso di assaggiare il pennuto, l’ex capitano della Roma ha preferito declinare il piatto con una smorfia disgustata. La scena è esilarante ed è stata immortalata e pubblicata su Instagram dalla stessa Ilary Blasi: nel filmato si vedono lei e i figli intenti a spiluccare la carne mentre in sottofondo Totti li prende in giro imitando il verso del piccione. E, a dimostrare la bontà del piatto, ha concluso riprendendo anche i resti del pasto. Che dire, immagini “forti”.