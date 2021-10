L’alluvione che ha colpito la città di Catania ha provocato l’allagamento dell’ospedale Garibaldi-Nesima. La situazione è drammatica come testimoniano anche i tanti video girati all’interno del nosocomio e postati sui social network. A causa della pioggia che si sta abbattendo sulla città da ore, le strade della città si sono trasformate in fiume in piena. Un uomo di 65 anni ha perso la vita scendendo dall’auto che era rimasta bloccata dall’acqua: il corpo è stato ritrovato sotto il veicolo. Allagato anche il mercato della Pescheria e il tribunale. Chiusa al traffico la tangenziale ovest