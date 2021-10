Lascia gli arresti domiciliari e si consegna alle forze dell’ordine per farsi portare in carcere. È successo a Guidonia Montecelio, vicino Roma, nella serata di sabato. Il 30enne di origine albanese, condannato per diversi reati, ha spiegato ai carabinieri della caserma locale di non tollerare più la convivenza forzata con la moglie e di volere quindi scontare la sua pena in una cella. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di evasione e l’autorità giudiziaria, informata sulla situazione, ha esaudito il suo desiderio: ha disposto il trasferimento in carcere.