Questa volta è la Regina Elisabetta a dover obbedire agli ordini. Di chi? Del suo medico che, stando a quanto riportato dal Daily Mail, le ha vietato di bere alcolici. In particolare la Sovrana 95enne dovrà rinunciare al suo drink serale, ovvero il Martini Dry. Questo il consiglio spassionato dello staff medico della Casa reale britannica in vista delle celebrazioni per il giubileo di platino della monarca, il prossimo giugno. La stessa fonte ha inoltre riferito che Elisabetta II gode di buona salute e che il bastone da passeggio, comparso nelle sue ultime uscite pubbliche, è stato utilizzato “per comodità”. Insomma, solo qualche precauzione vista l’età che avanza. Niente di più.