È un fuorionda scottante quello che ha pubblicato nelle scorse ore il Guardian e che vede protagonista la regina Elisabetta. La Sovrana, sempre attentissima a misurare le parole e nota per la sua diplomazia impeccabile, è stata incastrata dai microfoni di una diretta streaming mentre si lasciava andare a uno sfogo con Camilla, la duchessa di Cornovaglia moglie del principe Carlo. È successo ieri, giovedì 14 ottobre, durante la cerimonia di apertura del parlamento Gallese a Cardiff: la regina Elisabetta stava parlando con Camilla, appunto, e Elin Jones, capo dell’assemblea, e stavano commentando l’apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26) che si terrà il 31 ottobre a Glasgow quando ha ammesso di essere “irritata” da chi “parla ma non agisce” e ha criticato l’inazione dei leader mondiali di fronte alla crisi climatica.

“Ho sentito parlare di Cop26 ma non so ancora chi arriverà – è sbottata la Regina – . Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando parlano ma non agiscono”. “Esattamente”, ha replicato la Jones, insistendo sul fatto che “è tempo di agire” e facendo esplicito riferimento al messaggio del principe William. La regina, ha riportato il Guardian, ha sorriso e ha risposto: “Sì, ho letto“. Il principe William ha infatti criticato i miliardari come Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson concentrati sui viaggi commerciali nello spazio, osservando che “abbiamo bisogno che le migliori menti del mondo si concentrino nel cercare di salvare questo pianeta, non cercare il prossimo posto dove andare a vivere”.

Al momento, Buckingham Palace non ha voluto commentare le dichiarazioni della Regina. La famiglia reale britannica è tradizionalmente sensibile alle battaglie sul cambiamento climatico: oltre a William, anche l’erede al trono Carlo sostiene da molti anni la causa ambientalista. I reali saranno presenti a Glasgow.