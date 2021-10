“È uno stop, senza dubbio, ma noi andiamo avanti. Esprimo la massima vicinanza la esprimo a nome della Camera dei Deputati alla famiglia Regeni”. Questo il commento del presidente della Camera Roberto Fico, a margine di un incontro a Portici, sulla battuta d’arresto del processo sull’omicidio di Giulio Regeni. La corte d’Assise di Roma ha infatti annullato le dichiarazioni di assenza dei quattro 007 e ha deciso che gli atti devono tornare al giudice per l’udienza preliminare. “Andremo avanti fino alla fine e fino in fondo perché vogliamo gli indirizzi delle persone rinviate a giudizio e li avremo in tutti i modi per andare avanti con il processo – dice Fico -. La rogatoria che sarà fatta sicuramente dal gup sarà una rogatoria che dovrà essere sostenuta da tutto lo Stato italiano con grande forza”.