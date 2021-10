Non ha fatto in tempo a rientrare a CartaBianca che Mauro Corona sta già facendo parlare di sé. Durante la puntata del programma di Rai 3 andata in onda ieri martedì 12 ottobre, Bianca Berlinguer lo ha interpellato sulla copertina di Playboy con un uomo gay. Corona ha risposto: “Può essere un segno importante, sicuramente avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindi hanno detto: ‘Scardiniamo l’usanza, la logica eterna di questo giornale’. E hanno messo un uomo. Poi aggiungere gay o no, mah è qui forse l’offesa”, ha commentato. Poi ha aggiunto: “Perché non hanno messo uno normale, hanno detto che era gay, quindi una donna. Pur di vendere, cosa non si fa per creare attenzione, curiosità, alla fine economia. Se mettessero me non venderebbero copie in più!”.

Quel ‘normale’ appena accennato ha scatenato l’ira di Senio Bonini, conduttore di Agorà Extra dichiaratamente gay, il quale ha scritto su Twitter: “Mauro Corona a Cartabianca sul coniglietto di Playboy: ‘Non è che hanno messo uno NORMALE…’. Ecco. Quest’omofobia strisciante e inconsapevole è l’unica anormalità, vergognoso“. Il web si è diviso. “Ma smettila, perché farne una polemica?”, ha scritto un utente. Mentre qualcun altro: “Ma perché lo invitano ancora?”. Per dovere di cronaca, poco dopo lo stesso Corona ha parlato della coppia di ragazzi gay che, a Torino, è stata minacciata dai condomini per via della loro omosessualità e ha detto: “Questa è la cartina di tornasole della società di oggi. Un tempo avevano più paura ad esprimersi questi giudicatori, questi puntatori di dito [..] Questa è la cultura che abbiamo, che non è progredita. Siamo dei talebani in miniatura, c’è un talebanismo nelle nostre anime! Aiutate questa gente. Io vorrei vedere questi che maltrattano la coppia di ragazzi cosa fanno al chiuso, tra i loro muri”.