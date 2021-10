Prima e dopo la cura. “Calenda: un risultato mai visto prima” (Corriere della sera, 5.10). E non hai ancora visto dopo. Fauna acquatica. “Se il governo è forte resiste anche alle difficoltà interne ai partiti: se c’è burrasca dipende dal mezzo che utilizzi quando sei in mare, se c’hai un canotto o un gommone scadente, […]

Il reportage Nicaragua, Ortega prepara il voto: prigione esilio e bavaglio Democrazia controversa. Elezioni il 7 novembre. Con l’avvicinarsi delle presidenziali, il capo di Stato, che aspira a un quarto mandato, intensifica la repressione dell’opposizione. Trentadue persone sono già in carcere. Tra queste, sette erano candidati di Yasmine Sellami

Fdi recidiva Per la Meloni la matrice nera dei violenti “non è chiara” Non le sono bastate le immagini degli esponenti di Forza Nuova che assaltavano la sede della Cgil per parlare di “fascismo”. Dopo giorni in cui Giorgia Meloni era riuscita con difficoltà a prendere le distanze dai nostalgici dentro il suo partito, ieri la leader di FdI da un lato ha espresso solidarietà alla Cgil ma […] di Gia. Sal.

Pecunia non olet E il ministro Giorgetti va da Bin Salman La visita. Il n. 2 della Lega a novembre sarà a riad per sponsorizzare le imprese italiane di Giacomo Salvini

Very hard news La sai l’ultima? Omonimie nell’urna, banali equivoci, torture feline, grandi testuggini on the road, paradossi del web e disastri in streaming di Tommaso Rodano

Più coraggio Pandora files, contro l’offshore serve l’anagrafe fiscale globale L’ultimo scandalo di vip e politici con conti nei paradisi svela i ritardi dei governi nell’istituire registri di beni e redditi dei cittadini. E l’Italia non ha ancora aderito a quello Ue di Tommaso Faccio

Il risparmio tradito Fondi pensione. Per i lavoratori pubblici torna il silenzio-assenso, ma qualche sindacato non ci sta L’industria del risparmio gestito vuole mettere le mani non solo sul risparmio degli italiani esistente, ma addirittura su quello futuro. In particolare sugli accantonamenti del trattamento di fine rapporto (Tfr) che matureranno per i lavoratori dipendenti. Benché in formato minore, la storia si ripete dopo che non è più ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. A […] di Beppe Scienza

Pietre&Popolo Non demolite il teatro storico, memoria dei caduti in guerra Un patrimonio da radere al suolo. A Gambassi Terme, in Toscana, sorgerà un edificio “polifunzionale” al posto del monumento (nato per offrire cultura ai poveri). I cittadini sono già in trincea di Tomaso Montanari