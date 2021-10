La partita dietro la riforma dell’“ostativo”. Cose Nostre. Dal 1992 a oggi: il “dialogo” tra mafia e pezzi dello Stato per abolirlo e tener nascosti i segreti delle stragi. In aula Bagarella parlò di “promesse tradite”

È già ora di strenne Ricco “Maialino di Natale”: la Rowling ritrova la magia Esce oggi, in contemporanea mondiale, l’ultimo romanzo della best-sellerista: protagonista è un bimbo che ha smarrito il porcellino di pezza di Carlotta Vissani

Cavalieri neri Quando Fiore si alleò con B. e il centrodestra Ora sembra quasi che Giorgia Meloni e i vari ex An sparsi nel centrodestra non li abbiano mai sentiti. E invece i legami di FdI con certi ambienti neofascisti sono ben presenti, come ha recentemente dimostrato pure l’inchiesta di Fanpage su Carlo Fidanza e Jonghi Lavarini. Se però davanti a Forza Nuova nel centrodestra oggi […] di Gianluca Roselli

Fondazione Gimbe “Servono 15 mln di test a settimana: impossibile” Sarebbero circa quattro milioni i lavoratori che non si sono ancora vaccinati. E il numero è sottostimato dal sommerso. Solo che se non si vaccineranno entro il 15 ottobre (venerdì prossimo, quando scatterà l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati) saranno necessari 12-15 milioni di tamponi a settimana. Operazione del tutto […] di Natascia Ronchetti

Amministrative Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige: al primo turno vincono ancora i giallorosa Anche da Sicilia, Sardegna e Trentino Alto-Adige, dove si è votato una settimana più tardi rispetto al resto d’Italia, le Amministrative restituiscono buone notizie per Pd e M5S. In Sicilia spicca il successo giallorosa a Caltagirone (Catania) grazie al candidato Fabio Roccuzzo. A Vittoria (Ragusa), il Comune più popoloso al voto, si va verso la […] di Fq

Roma, Raggi e Conte divisi. Ma lei: “Non farò scalate” Nel giro di poche ore ha incontrato il suo possibile successore, il dem Roberto Gualtieri, e quello che è certamente il suo leader, il presidente del M5S Giuseppe Conte. E tra un confronto sui programmi per Roma e una riflessione sul futuro del Movimento, Virginia Raggi ha seguito sempre il suo filo rosso. Ovvero la […] di Luca De Carolis

La reazione Libro Boccassini, Falcone: “Smarriti pudore e rispetto” “Quel che allarma innanzitutto è che sembra si sia smarrito ormai qualunque senso del pudore e del rispetto prima di tutto dei propri sentimenti (che si sostiene essere stati autentici), poi della vita e della sfera intima di persone che, purtroppo, non ci sono più, non possono più esprimersi su episodi veri o presunti che […] di Saul Caia

Sparatoria a Milano Buccinasco: ucciso “Dumdum”, storico broker della coca Arriva dal passato l’omicidio del “narcos” siciliano Paolo “Dum dum” Salvaggio (60 anni). Forse per un “debito di coca” non pagato a causa di sequestri di polizia. Questa una delle ipotesi sul tavolo della Procura di Milano e dei carabinieri. Salvaggio è stato ucciso a Buccinasco, roccaforte delle ’ndrine di Platì. Ucciso in bici. A […] di Davide Milosa

Il sistema delle coop Salerno, appalti: arrestato uomo di De Luca in Regione. Indagato anche il sindaco Napoli Un ventennio di illegittimità in favore delle cooperative di Salerno, tramutate in strumenti di consenso elettorale per gli uomini del governatore Pd ed ex sindaco Vincenzo De Luca. La sintesi di una riga delle 290 pagine dell’ordinanza cautelare notificata ieri a dieci persone, tra cui l’assessore comunale alle Politiche sociali e consigliere regionale Nino Savastano, […] di Vincenzo Iurillo

Renzi, nuovo incarico Il caso Delimobil e il banchiere russo pro Putin Soloviev A dare il via libera è stato il banchiere Yuri Soloviev, vicepresidente del gruppo Vtb. Il 4 giugno ha annunciato una linea di credito da 75 milioni di dollari per Vincenzo Trani e la sua Delimobil. “È un’opportunità di investimento interessante, contribuisce a rafforzare la posizione di Delimobil come uno dei principali attori del mercato […] di Michela AG Iaccarino e Stefano Vergine