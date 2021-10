Decreto – La richiesta: “Si modifichi” “Così non funziona”: la Lega si ricompatta sul “ni” al Green pass Era stato il pomo della discordia che li aveva fatti arrivare quasi alla rottura. Ora proprio sul Green pass Matteo Salvini e i presidenti di Regione del Nord, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, si ricompattano. Chiedendo al governo un passo indietro sull’obbligo nei luoghi di lavoro che entrerà in vigore dal 15 ottobre. Se a […] di Roberto Rotunno e Giacomo Salvini

L’inchiesta Fascismo, Fini e Meloni: Maxi fake news a destra Male assoluto – Adesso la leader di FdI riscopre la svolta di Gerusalemme di An, anche se quelle parole non vennero mai pronunciate. Ma Fratelli d’Italia è un nuovo Msi di Fabrizio d’Esposito

Il grande polo riformista non esiste fuori dal Gra: Azione fa flop ovunque Da una settimana sembra che il Pd –ma in fondo anche l’Italia intera – non possa sopravvivere senza Carlo Calenda: il competente, il riformista, colui che a Roma è arrivato terzo, ma è come se avesse vinto. Colui che insieme a Matteo Renzi creerà il grande centro, da preferire all’alleanza col Movimento 5 Stelle. In […] di Lorenzo Giarelli

Urne aperte – Amministrative Cuffaro, De Luca e incubo astensione: la Sicilia al voto Oggi e domani si eleggono 42 sindaci: l’ex governatore in campo con la Dc, il sindaco di Messina testa il suo partito. Ma preoccupa l’affluenza di Saul Caia

L’intervista – Domenico Fisichella “Il problema non sono mica le camicie nere: è il cretinismo no vax” “In Fratelli d’Italia e nella destra italiana ci sono alcune reminiscenze – chiamiamole così – legate a suggestioni e nostalgie del regime fascista. Ma non credo che sia una responsabilità di Giorgia Meloni, piuttosto mi pare che questo sentimento sia nella società. In settori residuali, più che nei quadri politici”. Domenico Fisichella è uno dei […] di Tommaso Rodano

Meloni “Nessuna nostalgia, Jonghi Lavarini è solo un utile idiota della sinistra” Giorgia Meloni sceglie il Corriere della Sera per rispondere all’inchiesta di Fanpage e per mettere una toppa alle immagini che mostrano una destra ancora esplicitamente fascista, che trova ospitalità nelle liste e negli ambienti di Fratelli d’Italia. La leader di FdI per una volta pronuncia parole più chiare su questo tema: “Nel dna di Fratelli […] di RQuotidiano

Giubileo e non solo Mossa di Michetti in fuga. “Bertolaso commissario” E ora il centrodestra a Roma si attacca a San Guido, come aveva già fatto in Lombardia quando la Regione, causa tandem micidiale Fontana-Gallera, era stata travolta dall’emergenza coronavirus: Enrico Michetti in vista del ballottaggio di domenica prossima che incoronerà il nuovo sindaco della Capitale, mette sul tavolo la carta di Guido Bertolaso. Nel tentativo […] di Ilaria Proietti

4 giorni dopo il voto Milano, Sala presenta la nuova giunta. Al Bilancio c’è un salernitano fan di Craxi Sei uomini e sei donne, due under 30 alla guida di altrettanti assessorati, i Verdi all’Ambiente. Quattro giorni dopo le elezioni, Milano ha già la sua nuova giunta. Ad annunciare i 12 assessori scelti per i prossimi cinque anni è stato il sindaco Beppe Sala, rieletto con oltre il 57% delle preferenze nello scorso weekend […] di RQuotidiano

Ingorgo – Tutti in fila Corsa al test rapido, novemila farmacie rischiano il collasso In Friuli-Venezia Giulia, dove il tasso di non vaccinati in rapporto alla popolazione over 12 è del 17,3%, le prenotazioni in una sola settimana tra la fine di settembre e i primi di ottobre sono raddoppiate. In Veneto tante farmacie che inizialmente non avevano aderito al protocollo regionale per l’esecuzione dei tamponi rapidi, di fronte […] di Natascia Ronchetti

Strage senza fine Benevento, cade da piattaforma: muore un operaio È morto uno dei due operai caduti venerdì da un cestello sospeso per aria, a Benevento. A perdere la vita un 28enne originario della vicina Faicchio, mentre le condizioni del collega, un 37enne di San Lorenzello, sono gravi ma rimangono stabili. La piattaforma sulla quale si trovavano i due era tenuta in piedi, come da […] di RQuotidiano

Paradosso La normalità non torna: archivi e biblioteche mettono ancora in quarantena libri e testi Ricordate quando, nella primavera 2020, all’esplodere dell’epidemia da Covid-19, con conoscenza quasi nulla del virus, si sanificavano i marciapiedi, vigeva l’obbligo di portare i guanti al supermercato, si mettevano i libri in quarantena nelle biblioteche? Tutte pratiche di estrema precauzione, man mano dismesse da quando è noto che il virus si trasmette per via aerea. […] di Leonardo Bison

Pandora papers Zenga “offshore”. Anche il portiere nella lista ma non per la “Gazzetta” Dopo i “gemelli del gol” Roberto Mancini e Gianluca Vialli, un altro calciatore è spuntato nella lista dei Pandora papers: Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale e oggi allenatore, così come ha rivelato L’Espresso nei documenti legati ai Pandora Papers. Il settimanale, che partecipa all’inchiesta giornalistica dell’Icij, l’International Consortium of Investigative Journalists, sta […] di RQuotidiano

Tassa minima al 15% Global Tax, l’intesa piace solo a colossi e paradisi offshore L’accordo fiscale globale sugli utili societari, raggiunto venerdì all’Ocse, piace agli Stati del G20 e alle grandi imprese, non ai Paesi poveri e alle Ong. Firmato da 136 nazioni che rappresentano il 90% dell’economia mondiale, prevede che le multinazionali che fatturano almeno 750 milioni di euro l’anno dovranno pagare un’aliquota minima sugli utili del 15% […] di Nicola Borzi

Questioni comiche – Il potere dei contrasti Che stile morir dal ridere come un bue tibetano! Le persone transgender sono diventate parte della conversazione nazionale. Siamo la pausa imbarazzata. Alison Grillo ELEMENTI DI STILISTICA COMICA Lo stile, che è l’accordo fra i vari elementi espressivi, amplifica il piacere delle parole, dei concetti, dei gesti; ed è, forse, la parte più difficile dell’arte comica: insopportabile se pare ricercato, diventa mirabile quando è […] di Daniele Luttazzi

Cancelliere d’Austria Kurz si dimette: l’ex prodigio cade sui sondaggi falsi L’enfant prodige della politica austriaca s’è dimesso. A inizio settimana Sebastian Kurz avrebbe dovuto affrontare un voto di sfiducia. Ha preferito non aspettare. Quattro giorni fa le perquisizioni nei suoi uffici, al ministero delle Finanze e nella sede del partito conservatore. “Anche io sono solo umano”, ha detto ieri sera alle 19:30 Kurz nella conferenza […] di Cosimo Caridi

Hong Kong Damnatio memoriae: via dall’università la statua di Tienanmen Verrà rimossa dal campus di Hong Kong la famosa scultura “Pilastro della vergogna” che commemora le vittime del massacro di piazza Tiananmen del 1989, secondo quanto dichiarato in una lettera dal suo team legale, Mayer Brown LLP – uno studio internazionale con sede a Londra. Nella missiva – indirizzata ai leader dell’Alleanza di Hong Kong […] di RQuotidiano

Regno Unito Programma verde: Johnson in ritardo tra Brexit e riforme Cambiamento climatico – Manca poco alla Conferenza di Glasgow Ma l’agenda carbon free ed emissioni zero non è ancora neanche avviata di Sabrina Provenzani

Afghanistan Talib-Usa: vertice a Doha: “Non è un riconoscimento” A capo della delegazione americana, arrivata a Doha per il primo faccia a faccia di due giorni con i rappresentanti del regime talebano dopo il caotico ritiro e la riconquista di Kabul, non c’è più Zalmay Khalizad. Si tratta del noto diplomatico di origine afghana che era stato incaricato nel 2018 dall’ex presidente Trump di […] di Roberta Zunini

Libano Centrali elettriche ko. Black-out Libano: la crisi spegne tutto il Paese Il baratro della crisi in cui è sprofondato da mesi il Libano è divenuto letteralmente un buco nero: l’intero Paese è in black-out. È finita l’energia elettrica e l’emergenza, riferiscono anonime fonti del governo citate dai media locali, potrebbe durare giorni. Gli interruttori nelle case dei libanesi non funzioneranno almeno fino a lunedì prossimo: è […] di Michela A.G. Iaccarino

Gli anniversari “Zanzotto, il mio ansiolitico contro la pochezza di oggi” A cento anni dalla nascita, e a dieci dalla morte, una poetessa ricorda il collega e maestro veneto, “stomegà” dalla vita: “Ma perché non viene mai da me una giovane sana e allegra?” di Patrizia Valduga

Voci e musica – Un disco ed eventi benefici “Parola”a Caccamo, un puzzle con Battiato, Patti e Jesse Smith, Pasolini e Liliana Segre Il Che era tornato dall’Africa, provato ma non domo. “Rientrò a Cuba travestito da anziano”, racconta Giovanni Caccamo. “Sua figlia Aleida conserva il ricordo nitido di quell’unico incontro. Non sapeva che il vecchio fosse suo padre. Ma l’uomo prese la sua piccola mano e lei si addormentò”. La Guevara è una delle figure straordinarie che […] di Stefano Mannucci