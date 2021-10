Continuano le tensioni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due sono stati la prima coppia del Grande Fratello Vip 6, ma adesso sembrano più lontani che mai. Negli ultimi giorni il nuotatore ha spiegato alla Princess di non volersi impegnare. Bortuzzo si è infuriato perché Lulù, oltre a non lasciargli i propri spazi, ha avuto anche degli attacchi di gelosia per alcuni atteggiamenti del ragazzo con Sophie Codegoni. Ora Manuel è esausto: “Se devi fare così, mi fai proprio seccare le pa**e, ti giuro. È da quando siamo qui dentro che è così. Se mi sbilancio di più fingerei e non è da me”.

Lei ha continuato a spiegare le proprie ragioni ma Manuel è rimasto sul punto: “Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace!”. Poi ha aggiunto: “Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi inca**erò mai realmente. Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me’ e allora? Lo faccio con chi voglio”. Infine ha concluso: “I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli”. “Amore ma io ci tengo a te, te l’ho detto mille volte. E anche le mie sorelle ti vogliono bene, per questo poi ci rimangono male”, la replica di Lulù che però sembra essere caduta nel vuoto. I due infatti si sono abbracciati ma è sempre lei a cercare lui. Come andrà a finire?