La cronaca della nottata trascorsa dentro la casa del Grande Fratello Vip. Si parla di esperienze sessuali e protagonisti sono Giucas Casella e Amedeo Goria. Inizia proprio il giornalista, raccontando di un’orgia: “Ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite?”. Poi: “Sembrava una tua ex (dice ad Aldo Montano, ndr). Solo che è venuto fuori che aveva il pistolino…”. Goria specifica: “Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole. La discussione prosegue con Giucas Casella: “Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono bisessuale, però penso che si possa andare con uomini e donne”. Ecco che Antinolfi fa notare che per i ragazzi parlare di queste cose non è affatto un tabù: “Non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omo. Ad esempio i ragazzi vedono video di menage a trois per anni e non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima”.