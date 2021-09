Rissa in strada a Pessano Con Bornago, poco fuori Milano. Mercoledì, in tarda serata, ha perso la vita un 22enne. Il giovane – rendono noto le forze dell’ordine e gli operatori del 118 – è morto in seguito alle ferite riportate, dopo un accoltellamento.

Non si sa ancora quanti fossero di preciso i partecipanti agli scontri: si ipotizza una ventina di persone. I carabinieri sono accorsi sul luogo dell’accaduto – tra via Montegrappa e via Vigna, in quartiere residenziale della cittadina – dopo la segnalazione di un uomo che abita nella zona. Hanno soccorso e portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza due ragazzi: un 16enne con una lacerazione sulla testa, ma non in pericolo di vita, e la vittima, a cui invece le ferite d’arma da taglio al torace e altre lesioni – probabilmente dovute a colpi di spranghe e bastoni – non hanno lasciato scampo.

I soccorritori gli hanno subito praticato un massaggio cardiaco, ma il giovane è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza al pronto soccorso. Sono in corso rilievi e accertamenti dei carabinieri dalla Sis – il nucleo d’investigazione scientifica del comando provinciale – di Milano, aiutati dai colleghi di Pioltello. Nel parco adiacente sono stati trovati bastoni di legno, bottiglie di vetro, spranghe, sampietrini e un coltello a scatto, probabilmente usato per l’omicidio. Gli inquirenti ipotizzano una sorta di spedizione punitiva o una lite tra due gruppi.