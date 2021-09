Sono state 48 ore di apprensione per Valentina Vignali, l’ex gieffina e cestista di Rimini. Mentre lei si trovava a Milano per la Fashion Week (è anche una influencer, seguita da 2.4 milioni di follower) il suo cane, un tenero golden retriever di nome Muffin, è sparito improvvisamente nei pressi di un locale di Marino (Città Metropolitana di Roma Capitale). A quel punto Valentina ha lanciato un appello social: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”, ha scritto in un post pubblicato il 23 settembre su Instagram.

Il cucciolo è stato poi ritrovato, come dichiarato da lei stessa via Instagram stories: “Hanno trovato Muffin – ha fatto sapere felice – Alcuni signori lo hanno trovato, nutrito e tenuto nel loro giardino”. Tuttavia le brutte sorprese non sono terminate. Infatti, proprio mentre il compagno con cui convive a Roma si era allontanato da casa per cercare l’amico a quattro zampe, dei ladri si sono intrufolati nell’abitazione portando via un cospicuo bottino. “Che schifo rientrare in una stanza dove certa gente ha toccato le tue cose con quelle mani zozze e schifose.. magari vi cascano. Mi hanno rubato numerosi orologi e anche un profumo.. tra l’altro solo uno, il mio preferito. Si vede che chi è venuto conosce i miei gusti. Presa anche la busta di Versace”, ha detto la 30enne. Infine ha concluso: “Io sono talmente felice per Muffin che passa tutta la rabbia, non me ne frega niente nemmeno dei ladri. Io sono fortemente convinta che loro centrino al 100% nella sua sparizione“.