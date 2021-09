Rischia grosso Katia Ricciarelli questa sera al Grande Fratello Vip. Mentre sui social monta la protesta e c’è chi chiede l’espulsione immediata del soprano per la sua battuta bollata da molti come omofoba (aveva detto ad Alex Belli: «Sembri un po’ ricc…ne», riferendosi alla camicia sgargiante che l’attore indossava), in campo è sceso anche Cristiano Malgioglio con un tweet che in poche ore è diventato virale. Il cantante, nonché ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, non ha gradito lo «scivolone» della Ricciarelli e ha vergato un commento al vetriolo.

«Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!». Niente scuse dunque per la frase della Ricciarelli da parte di Malgioglio, che proprio stasera debutterà nelle vesti di giudice a Tale e Quale Show, al fianco di Loretta Goggi e Giorgio Panariello. In contemporanea con ciò che accadrà su Canale 5, dove Signorini, gli autori e la produzione sveleranno se verrà preso o meno un provvedimento nei confronti della Ricciarelli. La quale nel frattempo è stata accusata anche di aver pronunciato una presunta bestemmia ed è stata pesantemente criticata anche per aver dato delle paralitiche alle tre principesse Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié. Il tutto davanti a Manuel Bortuzzo che, come tutti sanno, sta in sedia a rotelle a causa di una lesione al midollo. Una gaffeuse così non si vedeva da tempo.