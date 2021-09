Scontro tra un filobus e un’auto questa mattina a Milano, lungo viale Lodovico Scarampo, in zona Fiera. L’incidente è avvenuto verso le 10,10 e ha provocato diversi contusi: secondo l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ci sono al momento 14 feriti che sono stati portati in ospedale ma tutti con traumi minori. Sul luogo dello schianto è stato necessario l’intervento di vigili del fuoco, nove ambulanze e un’automedica.

Stando alla prime ricostruzioni, il conducente del mezzo Atm procedeva lungo la circonvallazione, in viale Renato Serra, e con il semaforo verde ha attraversato l’incrocio con viale Scarampo. Da destra però è sbucata un’auto che era passata con il rosso: a quel punto il filobus ha impattato contro la fiancata sinistra del veicolo e diversi passeggeri sono caduti. I feriti, di età compresa tra 29 e 63 anni, si trovano tutti in codice verde: hanno riportato lievi traumi da caduta al volto, alla schiena, alle braccia, alle gambe e al torace e, in certi casi, anche traumi cranici ma non commotivi. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale, che nel frattempo chiuso parte della zona al traffico.