Can Yaman in lacrime e la scritta: “Rimasto solo“. Questa la copertina dell’ultimo numero di Diva e Donna, secondo cui il pianto dell’attore sarebbe stato causato da una “crisi di nervi”. Che ciò sia dovuto all’ormai sempre più probabile fine della storia d’amore con Diletta Leotta?

Nonostante da parte loro non ci sia mai stata alcuna conferma né smentita, gli indizi sembrano andare in un’unica direzione: quella del triste epilogo. E pensare che a fine giugno la coppia era volata in Turchia per le presentazioni ufficiali. Adesso, invece, c’è il gelo. Basti considerare che il divo, pochi giorni fa, è sbarcato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia da solo. E poi sul red carpet, accanto a lui, un’altra donna. Con la conduttrice catanese è davvero finita?