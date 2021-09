Lourdes Leon Ciccone sul red carpet del Met Gala con i peli delle ascelle ben in vista. No, ormai per la figlia di Madonna non è più una provocazione ma un gesto per rivendicare come le donne abbiano totale libertà di autodeterminazione quando si tratta del proprio corpo. La 24enne modella e attrice si è infatti fatta promotrice da tempo della “body hair positive” ovvero della libertà di scegliere se depilarsi o meno senza conformarsi per forza ai modelli di bellezza imposti dalla società e, soprattutto, dai social. E così, eccola sul red carpet dell’evento più esclusivo e prestigioso della moda made in Usa con un outfit super sexy firmato Moschino che non nascondeva affatto le ascelle non depilate.

Già la madre, la popstar Madonna, era apparsa qualche volta con i peli in vista ma è stata Lourdes Leon a farne una vera battaglia femminista anche sui social, dove posta spesso foto accompagnate dall’hashtag #bodyhairpositive per spingere verso la normalizzazione dei peli del corpo. Il suo esempio è stato seguito negli anni anche da altre star under 30 (si pensi a Miley Cirus ed Emma Corrin solo per citarne alcune) tanto che tra i Millennials la scelta di non depilarsi sta diventando sempre più diffusa e condivisa. Un primo grande passo per smarcarsi dai canoni di bellezza forzati e irrealistici a cui i social spingono ad adeguarsi.