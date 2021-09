Lorella Cuccarini si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera: la mamma sarta che l’ha cresciuta da sola, i fratelli maggiori e le prove davanti allo specchio che poi l’avrebbero portata a essere una prima ballerina in Rai. Un episodio raccontato da Cuccarini colpisce particolarmente: Beyoncé ha visto una sua coreografia e l’ha voluta rifare nel 2011, in occasione dei Billboard Music Awards. “È un genio“, le parole della super popstar: “È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su Youtube”, le parole al Corriere.