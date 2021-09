“Sono messo abbastanza alla prova a livello fisico e ciò è frustrante perché mi piacerebbe molto andare alla batteria e suonare con mio figlio”. Phil Collins si racconta a cuore aperto in una rara intervista alla Bbc e non nasconde i suoi problemi di salute, rivelando che le sue condizioni stanno peggiorando tanto da impedirgli non solo di suonare la sua batteria ma addirittura di tenere in mano una bacchetta. “Ho rinunciato del tutto a suonare, non riesco più. Non riesco più a tenere in mano una bacchetta”, ha confidato l’artista 70enne.

L’occasione per l’intervista è il tour con la reunion dei Genesis che partirà il prossimo ottobre, l’ultimo atto della storia del leggendario gruppo britannico: “Siamo tutti uomini di una certa età e quindi sì, credo che probabilmente con questi concerti chiuderemo“, ha spiegato Phil Collins. Sul palco, a suonare la batteria al posto suo, ci sarà il figlio Nic, di 20 anni: da tempo ormai il leader dei Genesis è infatti provato dalla malattia, che lo costringe ad esibirsi cantando da seduto. Phil Collins ha subito infatti un delicato intervento chirurgico alla schiena nel 2009 e un altro nel 2015, che ha avuto conseguenze sui suoi nervi. Non solo, soffre anche di diabete.