Lo hanno trovato con più di 8 chili di cocaina, oltre 25mila euro in contanti e un’arma da fuoco clandestina. Per questo, i militari della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato un 24enne di nazionalità marocchina dopo un inseguimento durato oltre cinque chilometri, in cui il ragazzo ha anche speronato un’auto delle forze dell’ordine. Lo spacciatore era già noto ai finanzieri di Paderno Dugnano e Gorgonzola, che lo avevano individuato grazie dopo diversi appostamenti.

Cercando di sfuggire al controllo, il 24enne ha provato a scappare per diversi minuti, ma il suo tentativo si è concluso in una strada chiusa. Prima di essere definitivamente bloccato e neutralizzato dai finanzieri, il ragazzo ha danneggiato un’altra macchina di ordinanza e diverse automobili private parcheggiate nella via. Dopo averlo ammanettato, i militari hanno trovato nascosti sotto il sedile la cocaina e i contanti, insieme a due bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi da spacciare. Addosso al ragazzo, invece, l’arma da fuoco con le munizioni. Ora il ragazzo è stato portato presso il carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.