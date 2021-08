Joe Biden lo aveva promesso durante la conferenza stampa seguita all’attentato all’aeroporto di Kabul che ha ucciso almeno 200 persone, tra cui 13 militari americani: “Sappiamo dove si trovano le menti dell’attacco, gliela faremo pagare“. Circa 24 ore dopo gli Stati Uniti hanno comunicato di aver ucciso in un attacco con un drone armato in territorio afghano una delle menti dello Stato Islamico nella Provincia del Khorasan, il braccio afghano dell’organizzazione, dietro alla pianificazione della strage allo scalo della capitale. Adesso, però, ad appena tre giorni dall’evacuazione definitiva del personale e dei militari occidentali, l’allerta è ai livelli massimi per paura di ritorsioni del gruppo fondamentalista e la Cnn spiega che si teme anche per operazioni in territorio statunitense, citando una riunione tra i vertici dell’Homeland Security (Dhs) e i responsabili della giustizia federale americana. In particolare, si stanno tracciando “tre minacce principali”, compresa l’infiltrazione di cellule dell’Isis o di al-Qaeda nel processo di evacuazione: “È in corso un approfondito screening di chi entra”, ha detto nell’incontro il capo dell’intelligence del Dhs, John Cohen. Il passaggio di consegne, però, non si arresta: proprio in mattinata i militari americani stanno lasciando ai Taliban il controllo dei gate dell’aeroporto: adesso la prima fascia di sicurezza dello scalo della capitale è affidata alle milizie del mullah Hibatullah Akhundzada. E dalle testimonianze raccolte dalla Bbc emerge che durante l’attacco terroristico all’aeroporto “molte” delle persone morte “sono state uccise dai soldati americani” nella calca e nella confusione seguita alle esplosioni: “Ho visto militari americani e dietro di loro militari turchi – ha spiegato il fratello di una delle vittime – Gli spari arrivavano da lì, dalle torri”. Il Dipartimento della Difesa Usa non ha risposto alla richiesta della Bbc di commentare queste affermazioni.

A dare notizia dell’operazione è stato per primo il Pentagono, mentre fonti citate da diversi media americani spiegano che il terrorista colpito dalla reazione Usa è stato uno degli organizzatori dell’attentato all’aeroporto, ma non vi ha preso parte in prima persona. “Le indicazioni iniziali dicono che il target è stato ucciso”, hanno spiegato i militari aggiungendo che, secondo le informazioni raccolte, l’attacco con drone non ha provocato vittime civili. L’operazione è stata condotta dopo l’approvazione del presidente Biden e ad autorizzarla è stato il segretario della Difesa, Lloyd Austin.

Il mezzo armato americano ha infatti preso di mira e colpito un veicolo su cui il terrorista stava viaggiando. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava anche organizzando, insieme ad altri componenti del gruppo terrorista, “futuri attacchi” contro civili e militari occidentali. E proprio l’escalation di violenza, un botta e risposta a suon di attacchi, è ciò che l’amministrazione Usa vuole evitare, a tre giorni dall’evacuazione definitiva di tutto il personale straniero e dei collaboratori afghani. Per questo adesso l’ambasciata americana a Kabul ha invitato nuovamente gli americani a “non andare all’aeroporto. I cittadini che sono ora” ad alcuni degli ingressi dello scalo “devono lasciarli immediatamente” perché ci sono “minacce alla sicurezza”.

Intanto, come anticipato nei giorni scorsi dai vertici Taliban, il gruppo che oggi ha in mano il Paese ha invitato tutte le dipendenti del ministero della Sanità Pubblica a riprendere il lavoro, dopo che erano state obbligate a rimanere a casa per “motivi di sicurezza”: “Tutte le dipendenti donne del ministero della Salute, sia nelle province che nella capitale, sono informate che possono riprendere regolarmente il proprio lavoro. L’Emirato Islamico non ha problemi con la ripresa del lavoro”, si legge nella dichiarazione rilasciata dal portavoce Zabihullah Mujahid.