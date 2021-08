Si celebra oggi 26 agosto l’International dog day, ovvero la Giornata mondiale del cane. Questa ricorrenza è sì un omaggio all’amico più fedele dell’uomo ma anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica dell’abbandono, e non solo. LAV (Lega anti vivisezione) ha infatti colto la palla al balzo per lanciare un appello: “Aiutiamo i cani disabili”, si legge sul loro sito. E ancora: “Essere anziani o disabili non deve essere un handicap neppure per gli animali: a loro vanno dedicate cure e attenzioni speciali, grazie alla sensibilità e al sostegno di tanti”. Dopo il terremoto del Centro Italia, la LAV, insieme alla Lega Nazionale Difesa Cane – Sezione di Camerino e Matelica (Macerata), e l’Albero delle Stelle Onlus, hanno lanciato un progetto finalizzato alla costruzione di una casa per cani anziani e disabili all’interno del Canile Rifugio di Colle Altino, unico canile che copre una vasta area. “Così teniamo fede all’impegno assunto anni fa a poche ore dalle prime scosse: offrire un aiuto concreto alle popolazioni che hanno subito i danni causati dal terremoto”, ha dichiarato Federica Faiella Responsabile LAV Area Adozioni, e responsabile del progetto. Poi ha aggiunto: “Questa struttura, infatti, ha accolto e continuerà ad accogliere gli animali recuperati anche nelle zone del sisma, la nuova casa in legno garantirà un aumento dei posti a disposizione nel canile e migliorerà la qualità di vita dei cani ospitati, soprattutto i più deboli, che potranno così beneficiare di cucce e ripari accoglienti”.

L’Associazione animalista mette inoltre a disposizione i propri educatori competenti per guidare le persone nella scelta dell’animale più adatto alle esigenze sia della famiglia che lo sceglie sia del quattrozampe. Priscilla, Black, Molly e Zoe sono solo alcuni dei nomi degli animali pronti per l’adozione. Scegliere è molto semplice: basta collegarsi al sito nella sezione “adozioni dirette”, scegliere la regione d’appartenenza e seguire i passaggi indicati per l’adozione.