La sesta edizione del Grande Fratello Vip è in partenza. È prevista per lunedì 13 settembre la prima puntata e i casting sono ormai chiusi. Giorno dopo giorno, il programma condotto da Alfonso Signorini si sta definendo e sui social vengono svelati i nomi dei primi concorrenti. E se per Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne ed ex presunto flirt di Fabrizio Corona) c’è la certezza, lo stesso non si può dire di Giovanni Maria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Anche se gli indizi sembrano dire che ci sarà, dal momento che la notizia è stata riportata da 361 magazine, il giornale online molto vicino proprio ad Alfonso Signorini. Nato a Napoli nel 1985, Antinolfi è il direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due società che fanno parte del gruppo Kering, dedicato alla moda e al lusso. Laureato in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, vanta in curriculum un Master in Management alla Bocconi di Milano, dove vive tuttora. Non si sa molto altro sulla sua vita privata, se non di un presunto flirt con Dayane Mello (anche lei ex gieffina) e con, appunto, Belen. Il resto? Potrebbe raccontarlo lui nella casa più spiata d’Italia.