Almeno un effetto collaterale positivo la vittoria talebana l’ha avuto: ha resuscitato in Italia la stampa umoristica, con titoli da far invidia al compianto “Cuore”. L’altroieri ha vinto Libero con lo strepitoso “Conte sta con i talebani. L’avvocato dei tagliagole” (come del resto Libero, che il giorno prima titolava “Col ‘diavolo’ bisognerà trattare. Sedersi al […]

La Crisi Perché il Monte dei Paschi può diventare una “banca pubblica” In Toscana. Vendere a Unicredit o no? di Simone Gasperin

Desaparecidos Cile, chiesta l’estradizione per 3 ex militari di Pinochet: condannati in Italia all’ergastolo A poco più di un mese e mezzo dal passaggio in giudicato di tre ergastoli, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato la richiesta di estradizione per tre ex militari cileni accusati dalla Procura di Roma della morte e della sparizione di cittadini di origini italiane. Il ministro ha dato il via libera anche […] di Fq

Il caso Falcone&Borsellino, foto sparita Sabaudia – Era esposta fuori da un supermercato di Marco Pasciuti

Lo studio / 1 “Wembley, 9 mila contagi”: l’Europeo presenta il conto Il governo inglese di Ste. Ca.

Il ritratto Contabili di potere: in 2 oltre 50 poltrone Al Circolo del Golf Villa d’Este, tra i più spettacolari campi d’Italia grazie a una vista panoramica sul Lago di Como, i fratelli Ronzoni erano di casa. D’altra parte i due commercialisti erano molto conosciuti nel mondo imprenditoriale lombardo: negli anni hanno accumulato una serie di cariche societarie importanti, sia nel settore pubblico che in […] di RQuotidiano

L’ordine della Asl Rave, “potenziare il tracciamento Covid in Toscana” Le migliaia di giovani che hanno partecipato al maxi rave nel Viterbese per 7 giorni continuano a circolare fra Toscana, Lazio e le altre Regioni. Dopo essere stati dispersi, i partecipanti “reduci” del raduno non sono stati sottoposti a tamponi rapidi né a quelli molecolari per capire se abbiano contratto il Covid. Solo quarantotto ore […] di RQuotidiano

Nessuna indennità Arriva l’appello delle parti sociali: “Draghi rifinanzi la quarantena” Il fondo dell’Inps per coprire i lavoratori del settore privato messi in quarantena fiduciaria, perché entrati in contatto con positivi al coronavirus, vale solo per il 2020. In sostanza, come ha denunciato il Fatto, il fondo non è stato rifinanziato con il risultato che i lavoratori per l’anno in corso rischiano il taglio di stipendio […] di Pdr

I redditi in città Siena, chi ha perso di più? Dal 2011 sono stati i più ricchi La crisi del Monte e il rapido arrivo di Unicredit nella sua data room ha avuto, com’è noto, un effetto politico immediato: mettere in difficoltà la candidatura di Enrico Letta alle suppletive per il collegio di Siena alla Camera lasciato libero da Pier Carlo Padoan, il ministro che aveva nazionalizzato Mps e oggi è presidente […] di Ma. Pa.

Milano In 3 mila per dire “grazie” a Gino Strada nel primo giorno della camera ardente Circa 3mila persone, molte delle quali rimaste in coda sotto il sole fin dalle prime ore del pomeriggio, hanno reso omaggio al fondatore di Emergency Gino Strada, le cui ceneri sono state portate nella camera ardente allestita nella sede milanese dell’associazione umanitaria, in zona Ticinese, che rimarrà aperta anche nelle giornate di domani e lunedì. […] di RQuotidiano

La rabbia dei tifosi Dazn, esordio da incubo: i primi minuti in “down” Non inizia bene la stagione per Dazn, che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A (sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky). I primi minuti della prima partita del nuovo campionato Inter-Genoa (poi finita 4 a 0) sono stati da incubo per i tifosi tra […] di RQuotidiano

1929-2021 Addio a Nicoletta Orsomando, storica “signorina buonasera” Chissà se i talebani, se negli anni Sessanta fossero piombati a viale Mazzini come marziani a Roma, avrebbero lasciato al loro posto Nicoletta Orsomando e le altre annunciatrici dei programmi Rai, note in tutta Italia come “le signorine buonasera”. Noi crediamo di sì, perché la Orsomando – spentasi ieri a Roma all’età di 92 anni […] di Nanni Delbecchi

Giornali&politica Emergency fa la cronaca, Sartori ricorda i conti sbagliati degli Usa I quotidiani iniziano a mollare la presa sull’Afghanistan. Ieri Avvenire, Messaggero, Libero e la Verità non hanno aperto sulla situazione a Kabul, ma non sono mancati i titoli-barzelletta come quello de Il Giornale: “I talebani ringraziano Cina e Cinque Stelle”. Come se si potessero ringraziare allo stesso modo il Sole e una lampadina tascabile. Ma […] di Sal. Can.

La profezia “Biden non sarà all’altezza” Parola di Osama bin Laden Il fondatore di Al Qaeda, Osama bin Laden, diffidò i suoi dal mettere in atto un piano per assassinare Joe Biden, allora vice-presidente degli Stati Uniti, perché era sicuro che, se gli fosse mai capitato di divenire presidente, si sarebbe rivelato “non all’altezza” e avrebbe precipitato l’Unione in una crisi, a tutto vantaggio dei suoi […] di GG

L‘ambasciatore russo “Ai Talib non c’era alternativa: adesso i leader sono loro” Dmitry Zhirnov – La testimonianza di Michela A.G. Iaccarino

Il dossier A Kabul ciascuno fa iI suoi interessi: e l’Italia? Afghanistan – Le potenze si dividono. Risiko. L’Unione europea punta soprattutto a governare i flussi migratori Usa, Russia e gli altri Paesi confinanti a mantenere l’influenza nell’area di Salvatore Cannavò, Cosimo Caridi, Luana De Micco, Giampiero Gramaglia, Michela AG Iaccarino e Roberta Zunini

L’intervista “Cina &C. saranno amici e guardiani del Paese” Il generale Preziosa di Michela AG Iaccarino