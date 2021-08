Ha ucciso la moglie e la figlia di 15 anni e poi si è tolto la vita. E’ successo a Francolino di Carpiano, in provincia di Milano, vicino a Melegnano. A compiere i due omicidi è stato un uomo di 70 anni che poco prima di uccidersi ha chiamato il 118. La segnalazione è stata girata ai carabinieri, ma la pattuglia arrivata sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte di tutt’e tre. Sul posto i militari dell’Arma hanno trovato una pistola revolver. Carabinieri e Procura di Lodi, competente per la zona, stanno lavorando per ricostruire dinamica ed eventuali moventi.

È emerso che l’uomo non aveva il porto d’armi e aveva alle spalle precedenti proprio per porto abusivo d’arma. Il 70enne ha lasciato anche un biglietto, nel quale, stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa, ha scritto di essere stufo della moglie. Ha aggiunto inoltre che la figlia sarebbe stata troppo piccola per restare senza genitori. Proprio questo biglietto ha fatto ritenere dagli investigatori il gesto non come frutto di un raptus ma come un gesto premeditato.

Da una prima ricostruzione è emersa una situazione di grave difficoltà economica. Stando a chi lo conosceva, il 70enne era rimasto senza lavoro e la situazione familiare era tesa. Si sentivano spesso urla provenire dall’appartamento nella frazione Francolino, dove è avvenuta la tragedia. L’uomo avrebbe anche avuto, stando ai primi accertamenti, problemi psichiatrici che carabinieri e magistrati stanno cercando di verificare attraverso le informazioni dei servizi sociali.

***

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).