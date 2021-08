La situazione all’aeroporto di Kabul è ancora caotica. In rete continuano a circolare video che mostrano attimi di concitazione oltre situazioni estreme, come in questa clip, girata di fronte allo scalo afghano, dove si vede una gran folla e dove si sentono chiaramente degli spari. Secondo Sky News, che cita ufficiali talebani e fonti della Nato, almeno 12 persone sono morte all’aeroporto da domenica. A provocare i decessi sia gli spari che la calca. I talebani, riporta ancora Sky News, hanno esortato le persone a lasciare l’aeroporto.