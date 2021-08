Un super polpo giocherellone afferra un sub per i piedi e lo intrappola con i suoi tentacoli. No, non siamo su set di “Octopus”, il film del 2000 che racconta di un polpo reso gigantesco dalle radiazioni capace di attaccare navi e sottomarini. Siamo all’Acquario di Genova. Il protagonista umano è un addetto alla manutenzione della vasca dove vive l’esemplare, un polpo gigante femmina del Nord del Pacifico: molto ben nutrito, ma soprattutto giocoso. Tutti all’Acquario, operatori e veterinari, conoscono il carattere del maxi polpo, una delle maggiori attrazioni del Centro. È un pacifico curiosone. Il sub, consapevole della sua natura, non si è perso d’animo. Ha assecondato con lucida consapevolezza l’animale e alla fine lo ha convinto con le buone a mollare la preda. Il polpo voleva solo esplorare il nuovo arrivato in vasca, e probabilmente ha mollato la presa con un po’ di rammarico.