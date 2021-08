Hanno cambiato la mobilità condivisa in città, ma ora sono troppi e troppo pericolosi. Per questo si fa strada l’ipotesi di dare una stretta ai monopattini. La commissione Trasporti alla Camera sta lavorando a una proposta di legge che punta a imporre l’obbligo del casco e a fissare limiti di velocità. Si parla di 20 km orari per le piste ciclabili e di 30 sulle strade urbane, mentre si ipotizza un massimo di 6 km orari per le aree pedonali. Un tetto, quest’ultimo, considerato rischioso dalle società di sharing perché troppo basso. Tra gli altri paletti anche il divieto di circolazione la sera – con multe previste fra i 50 e i 250 euro – e sul marciapiede. Ma soprattutto, l’idea è che chi vorrà usare un monopattino dovrà essere maggiorenne. Quanto alle soste, spesso fonte di polemiche, la proposta prevede una sanzione simile a quella per moto e scooter, dai 41 a 168 euro, e la possibilità di rimuovere il mezzo.

Una regolamentazione è stata richiesta anche dai tassisti e sostenuta dalla Lega in particolare con Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti e relatrice della proposta di legge, e Giuseppe Donina, relatore della legge di riforma sul Codice della strada. Di recente c’è stato anche un incontro al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili tra tecnici e rappresentati dell’Anci e delle aziende di noleggi. La stesura del documento è ancora in corso e perciò oggetto di potenziali modifiche. Per esempio, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia, ipotizza “un regime di omologazione dei monopattini” per la produzione e l’obbligo d’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i mezzi più potenti. Ha inoltre lanciato l’idea di fare formazione nelle scuole secondarie, nelle università e nelle scuole guida e di rilasciare una sorta di patentino.

L’uso dei monopattini è esploso in Italia all’incirca un anno e mezzo fa e la loro diffusione è andata in alcuni casi oltre quella di scooter elettrici ed e-bike. Secondo l’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility “un veicolo condiviso su 3 è un monopattino”. A lanciarli proprio l’anno della pandemia: nel 2020 sono stati compiuti 7,4 milioni di noleggi con questo mezzo e sono stati percorsi 14,4 milioni di chilometri. Rispetto al 2019, è aumentata la durata di percorrenza (poco più di 12 minuti) e la distanza dei noleggi (1,8 km).