Hanno in comune il nome, ma si somigliano anche sul piano politico. Matteo Salvini e Matteo Renzi sono i protagonisti di I casi Matteo – La politica con la p minuscola, l’ultimo spettacolo di Andrea Scanzi. Meno nemici di quel che sembra, i leader di Lega e Italia Viva sono accomunati dalla tendenza a far cadere i governi nel momento peggiore. Tra principi sauditi e Nutella Biscuits, citofonate empie e monologhi in un inglese assurdo, Andrea Scanzi porterà in tour nelle principali città la sua nuova pièce che prende spunto dai suoi best-seller Il cazzaro verde e Demolition Man.

