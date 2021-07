“Hai la gomma bucata“. Con questa scusa un uomo attirava nella propria trappola gli automobilisti e, mentre li distraeva, alcuni complici rubavano borse e zaini all’interno delle macchine. La polizia di Stato, a Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un

cittadino francese di 32 anni, per tre furti aggravati. Ecco il modus operandi di uno dei tre furti: il 25 agosto 2020 poco dopo le ore 20, in via Valtellina, un cittadino russo, mentre guidava il proprio SUV con la compagna a bordo, è stato avvicinato da una persona in scooter che gli ha fatto notare che la vettura aveva una gomma a terra. Marito e moglie, appena scesi dall’auto per verificare la situazione, sono stati raggiunti da un secondo uomo alla guida di un altro scooter quando, nel mezzo della confusione che si è venuta a creare, un terzo uomo a piedi si è avvicinato al SUV dal quale ha poi rubato una borsa con documenti, passaporti, carte di credito e un computer portatile.