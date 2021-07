Si aggrava di ora in ora la situazione nelle due regioni del Nord della Germania devastate dalle alluvioni: secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità sono almeno 81 le vittime e 1.300 i dispersi. Un fenomeno definito dai media di “proporzioni storiche” e che ha colpito anche le zone confinanti di Belgio, Lussemburgo e Olanda. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta “sconcertata” e ha usato parole drammatiche per definire una situazione quasi senza precedenti. La ministra dell’Ambiente ieri ha ribadito come non sia possibile minimizzare quanto accaduto descrivendolo come semplice “maltempo”, ma sia necessario rendersi conto che si tratta delle drammatiche conseguenze dovute ai “cambiamenti climatici“. Come scrive oggi sul Fatto quotidiano il meteorologo Luca Mercalli, “ormai l’evento eccezionale sta diventando la normalità per il clima contemporaneo” ed è urgente che la politica agisca in fretta.

Germania, si cercano centinaia di dispersi isolati telefonicamente – Secondo la polizia tedesca, citata dalla Bild, in Germania il numero di morti è aumentato ad almeno 81. Il quotidiano tedesco riferisce che almeno 30 persone sono morte nel Nord Reno-Westfalia e almeno 50 in Renania-Palatinato. Particolarmente colpito il distretto di Ahrweiler, dove al momento risultano disperse un totale di 1300 persone. “Le inondazioni della morte”, ha titolato oggi la Bild. Secondo le autorità, la maggior parte dei dispersi è soltanto isolata telefonicamente, ma, come riferito dal ministro dell’Interno del cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler (Renania Palatinato) si teme il peggio per una sessantina di altre persone. Secondo il sindaco di Treviri Wolfram Leibe, “moltissime persone sono scappate senza poter prendere il loro cellulare“, “e quindi non tutti coloro che si trovano in emergenza in queste ore sono state nelle condizioni di farsi vive”.

La presidente del Land Renania-Palatinato Malu Dreyer (Spd) ha ribadito che “la situazione è molto drammatica, la distruzione immensa”. E ha ringraziato tutte le persone al lavoro in queste ore che “hanno permesso di salvare moltissime persone”. Intervenendo da Washington, dove ieri notte è stata ricevuta da Joe Biden alla Casa Bianca, Angela Merkel si è detta “scioccata dalle notizie di località completamente sommerse dalle acque”. “Non sappiamo ancora il numero delle vittime e delle persone coinvolte, ma saranno molte”, ha aggiunto la cancelliera tedesca.

L’emergenza si allarga a Belgio, Olanda e Lussemburgo – Dodici le vittime del confinante Belgio, dove oltre 20.000 persone sono senza corrente elettrica. La situazione più critica è nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri sera nel timore dello straripamento della Mosa il cui livello pare ora essersi stabilizzato. Il Paese è sotto choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche. Colpiti anche Lussemburgo e Paesi Bassi, dove alcuni quartieri di Maastricht sono stati evacuati.