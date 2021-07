“Il mio cuore va a tutti coloro che in questa catastrofe hanno perso i loro cari o che sono ancora preoccupati per la sorte delle persone ancora disperse. E includo anche Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi che hanno subito altre inondazioni”, cosi’ la cancelliera Angela Merkel durante la conferenza stampa in tandem con il presidente degli Usa, Joe Biden, mentre esprime il suo dolore per le decine di vittime e di persone disperse a causa delle devastanti alluvioni che si sono verificate nella parte ovest del Paese, interessando anche diverse aree in Belgio e in Olanda.