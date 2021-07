“It’s coming Rome” è la frase simbolo della vittoria dell’Italia a Euro 2020. Un tormentone che in queste ore ha invaso il web e non solo. Lo ha scritto Giorgio Chiellini su Instagram, ma anche il quotidiano scozzese indipendentista The National in prima pagina e precedentemente lo aveva urlato in camera Leonardo Bonucci. Ma cosa significa questa frase? In realtà la versione corretta sarebbe “It’s coming home” (Sta tornando a casa, trad) ed è estrapolata dalla nota composizione inglese Three Lions (Football’s coming home), risalente al 1996. La canzone è tornata nuovamente attuale nel 2018, ovvero quando gli inglesi hanno sognato di trionfare sulle vette più alte ai mondiali di calcio che si sono tenuti in Russia (ma poi si sono classificati quarti).

Ecco che durante i giorni che hanno preceduto la finale degli Europei 2020 contro l’Italia, i tifosi d’Oltremanica hanno ripreso a cantarla a squarciagola, rivendicando il fatto che il calcio sia stato inventato proprio in Inghilterra. A dir la verità, è ancora aperta la disputa con la Scozia, la quale sostiene di averlo ideato prima dei vicini di casa. Ma queste discussioni le lasciamo a loro, noi gridiamo a gran voce la versione ben più realistica e italianizzata: “It’s coming Rome”.

vivendo per bonucci e jorginho che si mettono a cantare it’s coming rome umiliando completamente gli inglesi #ItsComingRome #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/g6tgBMGn3i — mar???? (@adorvminee) July 11, 2021