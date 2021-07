“Volevo fare i complimenti a lei, Spinazzola, perché ieri, con le stampelle, è riuscito a precedere tutti alla premiazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale con gli Azzurri, ha voluto ringraziare in modo speciale il calciatore Leonardo Spinazzola che si è infortunato non potendo così giocare la finale degli Europei a Wembley. Il Capo dello Stato ha ringraziato tutti i giocatori della Nazionale, soffermandosi in particolare sulle parate di Gigi Donnarumma. Quindi ha spiegato: “Nel mondo avete fatto felici molte persone, non solo in Italia”.