“Non dimentichiamo il ponte di Genova ricostruito in due anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamo chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giustizia“. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia intervenendo al Palazzo di Giustizia di Milano per presentare l’Ufficio del processo e iniziando il suo “viaggio” nei distretti delle corti d’appello italiane. “Gli obiettivi sono davvero impegnativi – ha aggiunto- in 5 anni dobbiamo abbattere del 25% i tempi dei procedimenti penali rispetto al 2019 e dobbiamo abbattere del 40% i tempi di definizione del processo civile”.

La ministra ha quindi ricordato che gli investimenti previsti dal Pnrr, sono sintomi “della consapevolezza di come la giustizia sia un pilastro per il funzionamento dell’intero Paese“. “Una giustizia che arranca, che non sempre riesce a garantire risposte certe e giuste e tempi certi e giusti, diventa l’immagine di un Paese che non cresce – ha incalzato – e per tutto questo non appetibile per gli investitori stranieri”.