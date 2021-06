C’erano anche Bella Thorne e il suo fidanzato Benji Mascolo sabato pomeriggio all’Arco della Pace a Milano per il Pride 2021. L’attrice statunitense e il cantante del duo Benji e Fede fanno coppia fissa ormai da mesi e hanno partecipato all’evento conclusivo della Pride Week milanese salendo sul palco assieme, tra gli altri, ad Alessandro Zan, il deputato del Partito Democratico promotore del ddl contro l’odio anti – Lgbtq in discussione in Parlamento.

Bella e Benji sono stati fotografati in prima fila nel corteo che si è radunato nel centro di Milano (non c’è stata la consueta sfilata causa Covid) e sono stati fotografati assieme ai fan. Poi il cantante ha tenuto un discorso diventato subito virale sui social: “Se sono su questo palco a parlare oggi qualcuno potrebbe credere che io voglia insegnare o predicare qualcosa agli altri. La verità però è un’altra: come maschio, bianco, eterosessuale, ho probabilmente avuto una vita più fortunata di molti di voi, ne sono consapevole”, ha esordito Benjamin Mascolo.

“Non riesco a immaginare la sofferenza di chi è stato discriminato, picchiato e offeso perché attratto da una persona dello stesso sesso – ha proseguito -.La verità è che io non ho assolutamente niente da insegnare a voi. Ho solo da imparare, ascoltare, crescere e migliorare. Vi chiedo di avere pazienza con quelli come me che, un po’ goffamente, certe volte purtroppo sbagliando, cercano di stare al vostro fianco e combattere per una causa comune”, ha concluso il cantante tra gli applausi dei presenti.