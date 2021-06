David Beckham show su Instagram insieme a Massimo Bottura. Proprio poco fa, l’ex calciatore britannico ha pubblicato un video in cui impiatta le pietanze in cucina insieme allo chef stellato, patron dell’Osteria francescana. Beckham, con tanto di grembiule, si è cimentato nella decorazione di diversi piatti: “Un signore che sa come calciare un pallone, come scegliere un grande vino e ora come impiantare il piatto perfetto”, ha scritto invece Bottura nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Ma non è una novità che Beckham abbia la passione per la cucina. Durante la quarantena infatti ha avuto molto tempo per dilettarsi ai fornelli (come tutti noi d’altronde). In un’intervista al Sun, un amico di famiglia che ha preferito rimanere anonimo, aveva detto: “Ha provato a riproporre alcune delle vecchie ricette di sua madre e, per il suo ultimo compleanno, che ha festeggiato il 2 maggio, ha ricevuto in regalo diversi set di pentole e padelle”. Inoltre, a giugno 2020, lo stesso Sun aveva riportato un’indiscrezione secondo cui il sex symbol aveva avviato una trattativa con Netflix e la Bbc per realizzare un suo personale programma di cucina. Chi ci sarebbe dietro a questa idea? L’amico e chef di fama mondiale Gordon Ramsay.