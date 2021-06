Sex and the City sta per tornare. Dopo il teaser del revival pubblicato pochi mesi fa dalle stessa Sarah Jessica Parker , l’indimenticabile Carrie Bradshaw ha pubblicato un nuovo contenuto, direttamente dal set. Parker ha postato una foto con “le ragazze”, cioè con Cynthia Nixon, Miranda nella serie, e Kristin Davis, che interpreta Charlotte. Assente invece Kim Cattral, l’attrice che interpretava Samantha che non parteciperà al nuovo capito dal titolo “And just like that“.

Oltre ai tanti commenti di sostegno alle attrici da parte dei fan che attendono trepidanti il revival, in molti hanno però criticato l’immagine. Il motivo? L’eccessivo uso di chirurgia estetica, secondo molti, da parte di Kristin Davis. “È irriconoscibile”, scrive qualcuno. “Che peccato, era così bella”.

A corredo dello scatto, Parker ha commentato: “Ancora insieme. Accanto a tutti i ragazzi e ai nostri nuovi membri del cast”. Anche Nixon ha condiviso l’immagine scrivendo che “l’amicizia non passa mai di moda”. Le riprese dovrebbero cominciare quest’estate, per un totale di 10 nuovi episodi. Immancabile la presenza di Mr. Big.