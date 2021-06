Una “tempestiva e trasparente” indagine sulle origini del Covid; la distribuzione di oltre 1 miliardo di dosi di vaccini anti-Coronavirus ai paesi poveri; il “sostegno a sicuri Giochi Olimpici di Tokyo 2020 come simbolo dell’unità globale” nel superare la pandemia”; l’accelerazione degli “sforzi per ridurre le emissioni di gas serra” e dimezzarle entro il 2030; la libertà di voto in Libia; il rispetto dei diritti umani in Cina e la cessazione delle attività destabilizzanti della Russia. Ma soprattutto prorre fine alla Pandemia entro il 2022.

Il menù di chiusura del G7 della Cornovaglia è molto ricco anche senza contare il filo rosso della promozione di una crescita forte e sostenibile per uscire dalla crisi generata dalla Pandemia e l’impegno a continuare “le discussioni per raggiungere il consenso su un accordo globale su una soluzione equa e su un’ambiziosa minimum tax globale di almeno il 15%”. Non prima di aver raggiunto l’obiettivo primario e immediato: “Sconfiggere il Covid-19“, con il termine appunto fissato al 2022. “La pandemia da Covid-19 non sarà sotto controllo da nessuna parte finché non lo sarà ovunque. In un mondo interconnesso, la salute globale e le minacce alla sicurezza sanitaria non rispettano confini”, scrivono i leader del G7.

“Per mitigare l’impatto della pandemia, abbiamo fornito un sostegno senza precedenti a cittadini e imprese, anche per mantenere i posti di lavoro, tutelare i redditi e mantenere a galla le imprese, per un totale di oltre 12 trilioni di dollari compreso il sostegno fiscale e le misure di liquidità“, si legge nel comunicato finale dell’incontro. “Continueremo a sostenere le nostre economie per tutto il tempo necessario, spostando il focus del nostro sostegno dalla risposta alla crisi alla promozione di una crescita forte, resiliente, sostenibile, equilibrata e inclusiva nel futuro – continua il documento -. Una volta stabilita la ripresa, dobbiamo garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per consentirci di rispondere alle crisi future e affrontare le sfide strutturali a più lungo termine, anche a beneficio delle generazioni future“.

Indispensabile, quindi, “un sistema fiscale giusto: appoggiamo lo storico impegno preso dal G7 il 5 giugno. Continueremo il confronto per raggiungere un consenso su un accordo globale“, con l’obiettivo di “raggiungere un accordo all’incontro di luglio dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20″.

Piena adesione dell’Italia, per voce di Mario Draghi, a tutti i temi toccati. Cina inclusa. “Il tema politico dominante è stato quale atteggiamento debba avere il G7 nei confronti della Cina e in generale di tutte le autocrazie, che usano la disinformazione, i social media, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato. Tutti questi temi di risentimento nei confronti delle autocrazie sono stati toccati e condivisi. In questo senso è stato un vertice realistico: c’era contentezza per l’economia ma non si sono persi di vista i problemi”, ha detto presidente del consiglio in conferenza stampa. Precisando che “sulla Cina si è scritto tanto della nostra posizione, si è parlato di divisioni ma io credo che il comunicato rifletta la posizione nostra ma quella di tutti in particolare rispetto alla Cina e alle altre autocrazie”. Per Draghi, su questo, “è fondamentale essere franchi, l’ho già detto in altre occasioni, bisogna essere franchi sulle cose che non condividiamo. Biden a un certo punto ha detto che il silenzio è complicità“. “Nessuno disputa il fatto che Cina abbia diritto ad essere una grande economia come le altre – dice ancora il premier – Quello che è stato messo in discussione sono i modi che utilizza, anche con le detenzioni coercitive. È un’autocrazia che non aderisce alle regole multilaterali, non condivide la stessa visione del mondo delle democrazie”.