Galles e Svizzera hanno pareggiato per 1-1 nella sfida valida per il primo turno del Gruppo A di Euro 2020. A Baku, in Azerbaigian, elvetici in vantaggio con Embolo al 49′ e pareggio di Moore dal 74′. Nel finale annullata dal Var la rete elvetica firmata da Gabranovic per fuorigioco. In virtù del pareggio tra elvetici e gallesi l’Italia, che ha superato ieri sera la Turchia 3-0, è in testa al girone in solitaria con 3 punti.

Articolo in aggiornamento